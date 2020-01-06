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AB, İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasının bölgesel ve küresel güvenlik için her zamankinden çok daha fazla önem taşıdığını bildirdi.

06.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:32 AB, İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineledi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasının bölgesel ve küresel güvenlik için her zamankinden çok daha fazla önem taşıdığını bildirdi.
Borell, İran hükümetinin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alacağını açıklamasının ardından hesabından mesaj paylaştı.
İran hükümetinin açıklamasını "derin üzüntüyle" karşıladığını belirten Borell, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) teyidini beklediklerini kaydetti.
Borell, "İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması bölgesel ve küresel güvenlik için her zamankinden çok daha fazla önem taşıyor. Tüm katılımcılarla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Twitter, İran, Güncel

Kaynak: AA

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