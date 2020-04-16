Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

AB, İtalya'dan özür diledi: "Gerekli desteği sağlayamadık"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüsü salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf ederek özür diledi.

16.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:55
AB, İtalya'dan özür diledi:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüsü salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya 'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf ederek özür diledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda AP milletvekillerine hitap eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak istediğini belirterek AB'nin İtalya'ya gereken desteği vermediğini itiraf etti. AB adına İtalya'dan özür diyen Leyen, "Böylesine büyük bir pandeminin üstesinden gelmek için gerçekleri itiraf etmek şarttır. Tüm açılardan sayılar, bilimsel veriler, tedbirler ama en önemlisi gerçekler, kendi yaptıklarımıza dair gerçekler. Şunu söylemek gerekir ki hiç kimse bu duruma karşı koyabilmek için tamamen hazırlıklı değildi" ifadelerini kullandı.

"Tüm Avrupa adına özür diliyorum"

Leyen, "Bir diğer gerçeği söylemek gerekir. İtalya'nın elinden tutmamız gerektiğinde birçoğumuz ortadan kayboldu. İşte bu nedenle tüm Avrupa adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı. AB'nin ve üye ülkelerin salgına hazırlıksız yakalandığını bildiren Leyen, İtalya'dan dilenen özrün yerine gelebilmesi için çaba göstermeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Farklı AB ülkelerinden İtalya ve İspanya'ya giden yardımları hatırlatan Leyen, "Romanyalı doktorlar İtalya'da hasta tedavi ediyor. Almanya'dan İspanya'ya solunum cihazları gitti. Fransa'dan Almanya'ya hastalar götürüldü. Avrupa olarak birimizin diğerini koruması gerektiğini anlamalıyız" dedi.

Zor günlerde yoğun emek harcayan sağlık personellerini de selamladığını ifade eden Leyen, "Aynı zamanda tarlalarında üretim yapanlar, yollarda tır kabinlerinde günlerini geçirenler ve ürünleri ambalajlayanlar dahil yoğun çaba harcayarak gündelik yaşamımızın devamına emek veren herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, İtalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı Haberler
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı
Haberler ›› Güncel ››AB, İtalya'dan özür diledi: 'Gerekli desteği sağlayamadık' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Denizli'de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor - Haber 15:04: KUTSO, 1200 aileye gıda yardımı yaptı - Haber 15:04: Özel çocuklara uzaktan eğitimle moral oluyorlar - Haber 15:04: Ankara'dan kısa kısa - Haber 15:04: Yetim Vakfı'ndan "1000'e 1000 kat, evlere bereket dolsun" kampanyası - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor