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- AB, İtalya'dan özür diledi: "Gerekli desteği sağlayamadık"

- AB, İtalya'dan özür diledi: "Gerekli desteği sağlayamadık" Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüsü salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf ederek özür diledi.

16.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:38
- AB, İtalya 'dan özür diledi: "Gerekli desteği sağlayamadık"
BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüsü salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf ederek özür diledi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda AP milletvekillerine hitap eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak istediğini belirterek AB'nin İtalya'ya gereken desteği vermediğini itiraf etti. AB adına İtalya'dan özür diyen Leyen, "Böylesine büyük bir pandeminin üstesinden gelmek için gerçekleri itiraf etmek şarttır. Tüm açılardan sayılar, bilimsel veriler, tedbirler ama en önemlisi gerçekler, kendi yaptıklarımıza dair gerçekler. Şunu söylemek gerekir ki hiç kimse bu duruma karşı koyabilmek için tamamen hazırlıklı değildi" ifadelerini kullandı.
"Tüm Avrupa adına özür diliyorum"
Leyen, "Bir diğer gerçeği söylemek gerekir. İtalya'nın elinden tutmamız gerektiğinde birçoğumuz ortadan kayboldu. İşte bu nedenle tüm Avrupa adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı. AB'nin ve üye ülkelerin salgına hazırlıksız yakalandığını bildiren Leyen, İtalya'dan dilenen özrün yerine gelebilmesi için çaba göstermeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Farklı AB ülkelerinden İtalya ve İspanya'ya giden yardımları hatırlatan Leyen, "Romanyalı doktorlar İtalya'da hasta tedavi ediyor. Almanya'dan İspanya'ya solunum cihazları gitti. Fransa'dan Almanya'ya hastalar götürüldü. Avrupa olarak birimizin diğerini koruması gerektiğini anlamalıyız" dedi.
Zor günlerde yoğun emek harcayan sağlık personellerini de selamladığını ifade eden Leyen, "Aynı zamanda tarlalarında üretim yapanlar, yollarda tır kabinlerinde günlerini geçirenler ve ürünleri ambalajlayanlar dahil yoğun çaba harcayarak gündelik yaşamımızın devamına emek veren herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AB, İtalya’dan özür diledi: ’Gerekli desteği sağlayamadık’

Kaynak: İHA

Etiketler: Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, İtalya, Güncel
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