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AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan ithal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki KDV ve gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

03.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:00
AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan ithal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki KDV ve gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.
Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 krizi nedeniyle özellikle hastanelerin çeşitli ekipmanlara ihtiyacı olduğunu anımsattı.
Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı malzemelerin fiyatlarını daha makul hale getirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Von der leyen, "İthal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki bazı vergilerin bir süre için kaldırılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, ithal solunum cihazı, test kiti, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara uygulanan KDV ve gümrük vergilerinin gelecek 4 ay için kaldırıldığını, ihtiyaç olması halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini vurguladı.
AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, tıbbi cihazlara uygulanan çeşitli vergilerin bir süre askıya alınmasını talep etmişti.
Alınan karar geriye dönük olarak 30 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Twitter, Ursula, Ekonomi
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