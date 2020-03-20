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AB, kamu destek kurallarını yumuşattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu desteklemeleri sağlamalarını kolaylaştırdı.

20.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:32
AB, kamu destek kurallarını yumuşattı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu desteklemeleri sağlamalarını kolaylaştırdı.
AB Komisyonu, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak üzere kamu desteklemelerine yönelik yeni uygulama başlatıldığını bildirdi.
Buna göre, üye ülkeler şirketlerin acil likidite ihtiyaçlarını karşılamak için şirket başına 800 bin avroya kadar hibe sağlayabilecek.
AB ülkeleri, şirketlerin bankalardan aldığı krediler için devlet garantileri verebilecek. Ülkeler, şirketlere uygun faiz oranlı kredi imkanı sunabilecek.
Kamu yardımlarını ekonomiye yönlendiren bankalar için ilgili ülke ilave koruyucu önlemler alabilecek. İhtiyaç duyan ülkeler, kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı uygulayabilecek.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanında bulunuyor.
AB ülkeleri, normal şartlarda kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi

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