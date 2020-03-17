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AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin

Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü'nün 33 projesi kabul aldı.

17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin
Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü'nün 33 projesi kabul aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan koordinatörlükten yapılan açıklamaya göre, AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla başlattığı program devam ediyor.
Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yanı sıra kapasite oluşturmayı ve işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi hedefleyen programın 8. çağrısında, Mersin'den yapılan 33 proje kabul aldı.
Toplam yatırım tutarı 147 milyon lira olan projelerin kabul edilmesiyle, Mersin İl Koordinatörlüğü 42 il arasında birinci sıraya yerleşti.
Sözleşme imzalama sürecinin ardından kente toplamda 317,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Mersin, Ekonomi

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