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AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, AB olarak daha fazla diplomasi alanının açılmasından yana olduklarını söyledi.

06.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:08 AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, AB olarak daha fazla diplomasi alanının açılmasından yana olduklarını söyledi.
Ursula von der Leyen, Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Seeon kentindeki toplantısında yaptığı konuşmada, İran ile olan gerilimin kendilerini endişelendirdiğini belirtti, tansiyonun düşmesi gerektiğinin önemine işaret etti.
"Daha fazla diplomasi alanı açılmasından yanayız. Bu alanı kullanmak ve tansiyonun düşmesi AB için önemli." diyen Ursula von der Leyen, bölgedeki tüm aktörlerle iletişim kanallarının kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Yaşanan gerilim nedeniyle Dışişleri Bakanlarının çarşamba özel gündemle toplanacağına dikkati çeken von der Leyen, burada diplomatik çabalar konusunun görüşüleceğini kaydetti.
Von der Leyen, ayrıca İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi, İran'ın kendi çıkarları için nükleer anlaşmaya uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İran, Güncel

Kaynak: AA

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