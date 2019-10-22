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AB'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda hayal kırıklığı yaşadık

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda başarı sağlayamadıklarını ve bunun bir hayal kırıklığı olduğunu itiraf etti.

22.10.2019 17:52AB'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda hayal kırıklığı yaşadık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Kıbrıs konusunda önemli bir itirafta bulundu. Juncker, Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydedemediklerini ve bunun bir hayal kırıklığı olduğunu itiraf etti.

Komisyon başkanlığını 1 Kasım'da Ursula von der Leyen'e devredecek olan Juncker, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, son bir konuşma yaptı.

"KIBRIS KONUSUNDA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

"Görevim boyunca başarılarımız ve hayal kırıklıklarımız oldu. Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullanan Juncker, başarılı olduğu konulardan birinin Yunanistan olduğunu söyledi.

"AFRİKA'NIN AB'NİN DAYANIŞMASINA İHTİYACI VAR"

Juncker, Afrika'nın AB'nin dayanışmasına ihtiyacı olduğunu ve AB'nin en büyük başarısının kıtada barışın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.


Ursula von der Leyen, Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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