AB Komisyonu Başkanı Leyen'den Yunanistan'a ikinci ziyaret
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sığınmacı krizinden bu yana ikinci kez Yunanistan'ı ziyaret edecek.
11.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:24
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sığınmacı krizinden bu yana ikinci kez Yunanistan 'ı ziyaret edecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yarın Yunanistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı yoğunluğunun ele alınacağı ziyarette Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile göçmen kabul merkezini ziyaret edecek. Leyen'in 3 Mart'ta Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin devamı olarak incelemelerde bulunacak.
3 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'ı ziyaret etmişti. - BRÜKSEL
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yarın Yunanistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı yoğunluğunun ele alınacağı ziyarette Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile göçmen kabul merkezini ziyaret edecek. Leyen'in 3 Mart'ta Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin devamı olarak incelemelerde bulunacak.
3 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'ı ziyaret etmişti. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel
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