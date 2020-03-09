AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Şiddet asla kabul edilemez"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'ın mültecilere yönelik müdahaleleri hakkında, "Şiddet asla kabul edilemez" dedi.
09.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:57
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan 'ın mültecilere yönelik müdahaleleri hakkında, "Şiddet asla kabul edilemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika ziyareti kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmenin ardından Türk tarafından bir açıklama gelmezken, Avrupa Birliği yetkilileri bir basın toplantısı düzenledi. Görüşmeye ilişkin detayların aktarıldığı basın toplantısında konuşan Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki insani durumu, güvenliği ve son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Michel, bir AB heyetinin Türkiye'ye gideceğini, izlenecek yolun görüşmeler neticesinde belirleneceğini de ekledi.
Von der Leyen ise, sığınmacıların da, Türkiye'nin de, Yunanistan'ın da desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti. AB ile Türkiye arasındaki sığınmacılara ilişkin anlaşmanın yeniden analiz edileceğini ve eksiklerin belirlenerek anlaşmanın güncelleneceğini aktaran Leyen, "Bugün burada yeni bir diyalog süreci başlaması öngörüldü. Önemli olan bu görüş birliğinin olmasıdır" dedi.
Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik sert müdahaleleri sorulan Leyen, "Şiddet asla kabul edilemez" dedi. - BRÜKSEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika ziyareti kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmenin ardından Türk tarafından bir açıklama gelmezken, Avrupa Birliği yetkilileri bir basın toplantısı düzenledi. Görüşmeye ilişkin detayların aktarıldığı basın toplantısında konuşan Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki insani durumu, güvenliği ve son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Michel, bir AB heyetinin Türkiye'ye gideceğini, izlenecek yolun görüşmeler neticesinde belirleneceğini de ekledi.
Von der Leyen ise, sığınmacıların da, Türkiye'nin de, Yunanistan'ın da desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti. AB ile Türkiye arasındaki sığınmacılara ilişkin anlaşmanın yeniden analiz edileceğini ve eksiklerin belirlenerek anlaşmanın güncelleneceğini aktaran Leyen, "Bugün burada yeni bir diyalog süreci başlaması öngörüldü. Önemli olan bu görüş birliğinin olmasıdır" dedi.
Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik sert müdahaleleri sorulan Leyen, "Şiddet asla kabul edilemez" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Şiddet asla kabul edilemez"
Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Yunanistan, Politika
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