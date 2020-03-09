AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"
09.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:40
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...
Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar
Güncel
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu