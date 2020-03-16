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AB Komisyonu birlik sınırlarının 30 gün boyunca kapatılmasını önerdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği sınırlarını gerekli olmayan ziyaretler için 30 gün süre ile kapatılmasını öngören öneriyi birlik üyelerine sundu.

16.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:04
AB Komisyonu birlik sınırlarının 30 gün boyunca kapatılmasını önerdi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği sınırlarını gerekli olmayan ziyaretler için 30 gün süre ile kapatılmasını öngören öneriyi birlik üyelerine sundu.

Salgının yayılma hızını yavaşlatmak istediklerini söyleyen von der Leyen, salı günü video konferans yöntemi ile gerçekleşecek olan AB liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Devlet ve hükümet başkanlarına bu geçici tedbirleri hayata geçirmeleri için Komisyon'un önerisini sundum. Ne kadar az seyahat olursa virüsü o kadar kontrol altında tutabiliriz" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dünya

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