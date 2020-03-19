AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı

AB Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinde Brüksel adına müzakereleri yürüten Barnier, Covid-19 olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.Barnier, Twitter mesajında "Covid-19 testlerim pozitif çıktı. İyiyim. Ekibim gibi ben de bütün talimatları yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews.com