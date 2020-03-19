AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı
AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı
19.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:13
AB Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinde Brüksel adına müzakereleri yürüten Barnier, Covid-19 olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Barnier, Twitter mesajında "Covid-19 testlerim pozitif çıktı. İyiyim. Ekibim gibi ben de bütün talimatları yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.
Barnier, Twitter mesajında "Covid-19 testlerim pozitif çıktı. İyiyim. Ekibim gibi ben de bütün talimatları yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Koronavirüs, Dünya