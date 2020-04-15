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AB Komisyonu, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıkladı.

15.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:22
AB Komisyonu, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin Brüksel 'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Üye devletler tarafından alınan kısıtlayıcı önlemlerin, yeni enfeksiyon sayısında düşüşe ve sağlık sistemlerinin salgınla başa çıkabilmesine yardımcı olduğunu belirten von der Leyen, bununla birlikte, önlemlerin maliyetinin de yüksek olduğunu vurguladı.
Von der Leyen, AB ülkelerinin aldığı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını kabul ettiklerini belirterek, "Bu yol haritası kısıtlayıcı önlemlerin hemen kaldırılacağı anlamına gelmiyor fakat üye ülkeler için bir çerçeve niteliği taşıyor. Genel olarak, kademeli bir yaklaşım öneriyoruz ve her kararın sürekli olarak izlenmesi gerekiyor." dedi.
Kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin önerilerinin 3 ön koşula bağlı olduğunu söyleyen von der Leyen, bunların "Kovid-19'un yayılmasında ciddi düşüş, yeterli sağlık sistemi kapasitesi, elverişli gözetleme ve izleme kapasitesi" olduğunu ifade etti.
Von der Leyen, Kovid-19'un yenilmesi için küresel bir insiyatife ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, 4 Mayıs'ta video konferans yoluyla bir bağış konferansı düzenlemeye karar verildiğini duyurdu.
Michel ise alınan önlemlerin ülkelere ciddi ekonomik ve sosyal etkileri olduğunu hatırlatarak, bu etkilerin "ileriki aylarda hatta yıllarda süreceği" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel
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