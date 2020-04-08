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AB Komisyonu'ndan "yabancılara" seyahat kısıtlamasının 15 Mayıs'a uzatılması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağının 15 Mayıs'a kadar uzatılması talebinde bulundu.

08.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:18
AB Komisyonu'ndan
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağının 15 Mayıs'a kadar uzatılması talebinde bulundu.
AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komisyon, Schengen ülkelerine ve (AB üyesi olmayan) Schengen Bölgesinin ortak üyelerine zaruri olmayan seyahatlerin yasaklanması kararının, 15 Mayıs'a uzatılması çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu yasak, Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda , Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre gibi AB üyesi olmayan toplam 30 ülkeyi kapsıyordu.
AB liderleri, 17 Mart'ta üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onaylamıştı.
"Küresel pandemi ancak birlikle çözülebilir"
Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Virüs dünyanın her yerinde yenilmedikçe, hiçbir yerinde yenilemez. Küresel bir pandemi ancak birlik, kararlılık ve aciliyet içeren küresel eylemlerle çözülebilir." değerlendirmesi yapıldı.
Borrell, söz konusu salgının özellikle sağlık sistemi gelişmemiş ve temiz suya erişimi olmayan ülkeler için yıkıcı etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç, Güncel
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