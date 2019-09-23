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Ab komisyonu sözcüsü: göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatının sonuç vermeye devam ettiğini belirterek, "Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı" dedi.

23.09.2019 17:57Ab komisyonu sözcüsü: göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatının sonuç vermeye devam ettiğini belirterek, "Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı" dedi.
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bertaud, son zamanlarda Yunan adalarına yönelik düzensiz göçün artmasına dair yöneltilen bir soruya "Yakın zamandaki artan mülteci sayısı halen Türkiye-AB göç mutabakatı öncesi seviyelerden çok düşük. Konuyu yakından gözlemliyoruz ve yetkililerle irtibat halindeyiz. AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı" diye konuştu.



Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: DHA

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