AB Komisyonu Ticaret Komiseri Malmstrom: " Türkiye de Dünyada Başat Aktörlerden Biri"

AB
Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de düzenlenen bir programda, "Türkiye
de dünyada başat aktörlerden biri" dedi. Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, Brüksel'de dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarını bir araya getiren 'Global Think Tank Summit 2018' programında konuştu. Malmstrom, dünya ekonomisindeki aktörler hakkında yorumlarda bulundu. AB Komiseri küresel ekonomide yalnızca Çin
ve ABD
'nin değil, Türkiye gibi başka önemli aktörlerin de önemsenmesi gerektiğini söyledi. Malmstrom, ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilerin ise beklenen düzeyde ilerlemediğini belirtti. Zirveye başkanı olduğu düşünce kuruluşu Euro Academic EASC adına katılan AB Uzmanı Mustafa Ulusoy
ise İHA muhabirine Malmstrom'un konuşmasını değerlendirdi. Ulusoy, Malmstrom'un Türkiye vurgusunun çok önemli olduğunu belirterek bu ifadelerin Türkiye ekonomisinin dünya ve AB acısından vazgeçilmez olduğunu, tüm olumsuz girişimlere rağmen güçlü bir ülke olarak değerlendirildiğini kanıtlar nitelikte oluğunu belirtti.
Brüksel'de dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarını bir araya getiren 'Global Think Tank Summit 2018' programında ticaret ve adil küresel rekabet tartışılacak. 7-9 Kasım tarihleri boyunca devam edece programa dünyanın 50 farklı ülkesinden 120'nin üzerinde konuşmacı katılıyor. - BRÜKSEL
Brüksel,Türkiye,Avrupa Birliği
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:06