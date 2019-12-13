Haberler » Güncel » AB Konseyi Başkanı: İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz - Haber

AB Konseyi Başkanı: İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

13.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:41AB Konseyi Başkanı: İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi ikinci gününde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Boris Johnson'ı zaferinden dolayı tebrik ederek İngiltere parlamentosunun en kısa sürede Brexit adıyla bilinen ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

Bunun önemli olduğunu vurgulayan Michel, İngiltere ile gelecekte yakın iş birliği içinde hareket etmek istediklerini, fakat AB tek pazarının bütünlüğünün de önemli olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

--------------AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuşması



Avrupa Birliği, Charles Michel, İngiltere, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Milli Muharip Uçak'ta ilk uçuşun 2026-2027'de yapılması hedefleniyor - Haber
18:06 Burdur'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane kaldırıldı - Haber
18:06 Belarus İstanbul Başkonsolosu Shved'den Başkan Yüce'ye ziyaret - Haber
18:06 Edirne'de kaçak 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13.12.2019 18:08:21