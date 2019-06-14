14.06.2019 15:18
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AB Konseyi finansal bilgilere erişimde yeni kuralları onayladı

AB Konseyi finansal bilgilere erişimde yeni kuralları onayladı

– Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin finansal bilgilerin belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için onayladığı yeni yasayla AB, hukuki yetkililerin finansal bilgilere erişimini artırarak terörizm ve ciddi suçlarla olan mücadelesini güçlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin finansal bilgilerin belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için onayladığı yeni yasayla AB, hukuki yetkililerin finansal bilgilere erişimini artırarak terörizm ve ciddi suçlarla olan mücadelesini güçlendiriyor.
Konsey'e göre kara para aklama eylemlerinin önlenmesine yönelik mevcut AB yönergesi, banka ve ödeme hesaplarıyla kasa emaneti hizmeti alan kişilerin zamanında belirlenmesi için üye eyaletlerin merkezi banka kayıtları oluşturmalarını veya verileri depolama yerlerinden alarak yeniden kullanmalarını gerektiriyor. Söz konusu yasa ayrıca finansal istihbarat birimlerine, söz konusu kayıt merkezlerinde yer alan bilgilere doğrudan erişim imkanı sağlıyor.
AB'nin kabul ettiği yeni kurallar kapsamında, üye eyaletlerin;
belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için bankalara doğrudan erişime sahip olacak ve finansal istihbarat birimlerinden bilgi ve analiz talep edebilecek yetkililer belirlemesi (en az iki varlık kurtarma yetkilisi),
finansal istihbarat birimlerinin söz konusu yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olmalarını sağlamaları ve finansal bilgi ile analiz taleplerine zamanında yanıt verecek şekilde eğitilmelerini sağlaması,
farklı üye eyaletlerdeki finansal istihbarat birimlerinin, terör ve terörle bağlantılı organize suçlara ilişkin olağanüstü ve acil durumlarda birlikte çalışmalarını sağlaması,
söz konusu yetkililerin ve finansal istihbarat biriminin (doğrudan veya Europol ulusal birimi aracılığıyla) banka hesapları ve finansal bilgilere ilişkin Europol'un yapacağı taleplere cevap vermelerini sağlaması gerekiyor.
Konsey'e göre söz konusu yasa, AB'de resmi olarak imzalandıktan sonra, yayınlanmasından 20 gün sonra uygulamaya girecek. Yasanın uygulamaya girmesinin ardından üye eyaletlere söz konusu kurallara uymaları için iki yıl süre verilecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Söz, Avrupa Birliği, Ekonomi

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