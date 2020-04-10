Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- AB korona yardım paketinde anlaştı

- AB korona yardım paketinde anlaştı Avrupa Birliği üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB üye ülkelerinin kullanımına açılmak üzere 500 milyar euro tahsis edildiğini bildirdi Avrupa Birliği üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB'nin korona virüs salgını ve ekonomik etkilerine ortak cevap...

10.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:38
- AB korona yardım paketinde anlaştı
BRÜKSEL - Avrupa Birliği üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB üye ülkelerinin kullanımına açılmak üzere 500 milyar euro tahsis edildiğini bildirdi
Avrupa Birliği üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB'nin korona virüs salgını ve ekonomik etkilerine ortak cevap bulunması amacıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. 16 saat süren toplantı sonunda AB üye ülkelerinin kullanımına açılmak üzere 500 milyar euro tahsis edildiği bildirildi. AB üye ülkelerinin euro para birimini kullanan ülkelerinin maliye bakanlarını temsil eden Eurogrup Başkanı Mario Centeno toplantının arkasından düzenlediği bir basın toplantısı ile alınan kararlara ilişkin bilgiler verdi.
"Bugün vatandaşlarımızın Avrupa'yı koruyun çağrısına cevap verdik" diyen Centeno, "Eurogrup ve diğer üye ülke Maliye Bakanlarımızla birlikte korona virüs ile ortaya çıkan ekonomik riski ele aldık. Birlikte işlediğimiz üç tedbir paketini bildirmek istiyorum. Bunlar ilki işçiler, ikincisi işletmeler ve diğeri de ülkeler için kabul ettiğimiz tedbir paketleridir" dedi.
Destek Covid-19 mücadelesi dışında kullanılamayacak
AB'nin yapacağı bu mali desteğin Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan ekonomik zarara özel olarak tahsis edildiğinin altını çizen Centeno, "Bu desteği talep eden her Euro bölgesi ülkesi AB'nin ekonomik ve mali koordinasyon ve gözetim çerçevelerine tabidir. Kredi limitine erişim için tek gereklilik, ülkenin bu fonları Covid-19 nedeniyle doğrudan ve dolaylı sağlık hizmetleri, tedavi ve önleme ile ilgili maliyetlerin yerel finansmanını desteklemek için kullanmayı taahhüt etmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Eurogrup Başkanı Centeno, AB ekonomisinin korona virüs sonrasında durgunluğa girmek üzere olduğuna dikkat çekerek, "Üç yeni AB tedbir paketi, bu toplantımızın odağıydı. Yaklaşık yarım trilyon avro bu amaçla tahsis edildi. Birliğimiz içindeki ekonomik koordinasyonda önemli bir katkısı olacak. Durgunluğa girmekte olduğumuz için bu acil durum planı ekonomik ve sosyal yapımızı koruyacak. Sağlık krizi azaldığında, ekonomik iyileşmeyi hızlandırmamız gerekecek. Ayrı değil birlikte büyümemiz ve bunu yaparken iç pazarı korumamız zorunludur" şeklinde konuştu.
Bu kararla birlikte AB ülkeleri korona virüsten kaynaklanan ekonomik zararlarını kapatmak adına 500 milyar euroluk bir bütçeden yararlanma imkanı bulmuş oldu. Karar sayesinde İtalya, İspanya ve Fransa gibi yardım talep eden ülkeler harici bir kemer sıkma koşulu olmaksızın yardıma erişerek amaçlarına ulaşmış oldu. Almanya ve Hollanda'nın ek koşul talepleri ise kabul görmedi. - AB korona yardım paketinde anlaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Maliye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Haberler ›› Güncel ››- AB korona yardım paketinde anlaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:34: Bilecik'te bir köy karantinaya alındı - Haber 14:34: Polise asılsız ihbar sürprizi - Haber 14:34: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Önal, Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Haber 14:34: Niğde'de iki firmadan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon 101 bin liralık destek - Haber 14:34: Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler