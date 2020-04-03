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AB, Kovid-19'la mücadelede "kendi çıkarı için Afrika'ya yardım etmeyi" planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Afrika'ya kendi çıkarımız için yardımcı olmalıyız çünkü pandemi orada yayılırsa yeniden Avrupa'ya gelebilir.

03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:46
AB, Kovid-19'la mücadelede
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, " Afrika 'ya kendi çıkarımız için yardımcı olmalıyız çünkü pandemi orada yayılırsa yeniden Avrupa'ya gelebilir." dedi.
Borrell, video konferans aracılığıyla yapılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Afrika'daki hastanelerde Kovid-19'la mücadele etmek için yeterli doktor ve yatak sayısının bulunmadığına dikkati çeken Borrell, şunları söyledi:
"Eğer Afrika'daki sorunu çözmezsek Avrupa'dakini de çözemeyiz. Afrika bizim için endişe kaynağı. Komşumuz ve pandemi orada hızla kontrolden çıkabilir. Afrika'ya kendi çıkarımız için yardımcı olmalıyız çünkü pandemi orada yayılırsa yeniden Avrupa'ya gelebilir."
Borell, bu kapsamda bir yardım paketi üzerinde çalışacaklarını belirtti.
" Türkiye 'yle ilişkiler sadece 'göç' konusuna indirgenemez"
Borrell, Türkiye'ye ilişkin soru üzerine, Kovid-19 krizine rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sıkı iletişim halinde bulunduğuna işaret ederek, "Sadece ben ve o (Çavuşoğlu) değil, ekibimiz de birçok soruna çözüm bulmak için yakın bir temas halinde." dedi.
Henüz somut bir netice olmadığını belirten Borrell, "Türkiye'yle ilişkiler sadece 'göç' konusuna indirgenemez." yorumunu yaptı.
Borrell, Türkiye ile AB'nin sorunlarının üstesinden gelmek için "açık bir diyaloğa" ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Afrika, Güncel
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