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AB, Kovid-19 mobil uygulamasının "gönüllü" olmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mobil uygulamaların gönüllülük esasına dayanmasını talep etti.

16.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:12
AB, Kovid-19 mobil uygulamasının
Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mobil uygulamaların gönüllülük esasına dayanmasını talep etti.
AB Komisyonu, Kovid-19 ile ilgili üye ülkelerde geliştirilen mobil takip uygulamalarına ilişkin tavsiyeler içeren belge yayımladı.
Dijital araçların salgının önlenmesine ve sona ermesine yardımcı olabileceğine vurgu yapılan belgede, Kovid-19 uygulamasının mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına uygun olması gerektiği belirtildi.
Belgede, uygulamaların mobil cihazlara gönüllü olarak yüklenmesi ve ihtiyaç bittiğinde kaldırılması istendi.
Uygulamaların bluetooth teknolojisi ile çalışabileceğine işaret edilen belgede, insanların konumlarının takip edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Belgede, geliştirilecek uygulamaların farklı AB ülkelerinde çalışmasının da faydalı olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Ekonomi
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