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AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: "Gazze'deki insani durum, tehlikeli bir halde"

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, Gazze'deki insani durumun son derece tehlikeli bir halde olduğunu söyledi.

04.12.2019 20:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:24
Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, 'deki insani durumun son derece tehlikeli bir halde olduğunu söyledi.
Nicholson, AA muhabirine Gazze ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Gazze'deki insani durum, son derece tehlikeli bir halde. Bunun sebebi ise İsrail işgali, siyasi durum ve kapıların kapatılması." ifadesini kullanan Nicholson, Gazze'de askeri seçenek ve şiddetin çözüm getirmediğini, siyasi çözüm için sükunet ve barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.
AB'nin Filistin seçimlerinin yapılmasını arzu ettiğini aktaran Nicholson, bu seçimlerin Filistin'de birliği sağlamaya yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.
"Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır"
Gazze'deki su sorununa ilişkin de Nicholson, içme suyunun yüzde 97'sinin insan tüketimine uygun olmadığını belirtti.
Nicholson "Bu durum bizi, güvenli içme suyuna erişimi kolaylaştırmak için Gazze'de çalışmalar yapmaya sevk etti. Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır." diye konuştu.
AB Vekili Thomas Nicholson bugün, Gazze'deki desalinasyon (deniz suyu arıtma) projesinin ikinci ve üçüncü aşamalarının açılışına katılmıştı.
AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson:

Avrupa Birliği, Kudüs, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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