Ab, Kuveyt'te Temsilcilik Açacak

Avrupa Birliği
(AB
), siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artırmak amacıyla Kuveyt
'te temsilcilik açacak.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, yeni temsilciliğin başkent Kuveyt'te faaliyet göstereceği bildirildi.
Açıklamada, yeni temsilciliğin AB ve Kuveyt arasındaki siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artıracağı belirtildi.
Gelecek yıl açılması planlanan temsilcilikle AB'nin dünya genelindeki delegasyon sayısı 142'ye çıkacak.
Kuveyt,Avrupa Birliği
06 Aralık 2018 Perşembe 12:54