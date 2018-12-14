AB Liderler Zirvesi İkinci Gününde

14 Aralık 2018 Cuma 13:32



14 Aralık 2018 Cuma 13:32

Avrupalı liderler, ekonomik birlik, Brexit ve dış politika konularını ele almak üzere bugün de Brüksel'de bir araya geliyor.Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Başta Brexit meselesini tartışan liderlerin 2 gün süren zirve kapsamında bugün ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmesi bekleniyor.Zirveye ilişkin açıklama yapan Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Bugün liderlerin bir noktada anlaşmak amacıyla bütçe çalışmalarında görev almalarını ve Avrupa bölgesinde rekabetsizliği desteklemelerini umut ediyorum" dedi. - BRÜKSEL