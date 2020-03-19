AB Liderler Zirvesi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertlendi.
19.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:24
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel 'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertlendi.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.
Liderlerin gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyeceği aktarıldı.
AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.
Liderlerin gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyeceği aktarıldı.
AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, 27 Mart, Brüksel, Politika