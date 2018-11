AB Liderleri Brexit Anlaşmasını Onaylamak İçin 25 Kasım'da Toplanacak

15 Kasım 2018 Perşembe 13:19



15 Kasım 2018 Perşembe 13:19

Avrupa Birliği liderleri Brexit anlaşmasını onaylamak için 25 Kasım'da bir araya gelecekleri açıklandı.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin baş Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir şey olmazsa, Brexit anlaşmasına nihai şeklini vermek ve resmiyet kazandırmak için Avrupa Konseyi toplantısı düzenleyeceğiz. Toplantı 25 Kasım Pazar günü yapılacak" dedi.Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB ile varılan anlaşma taslağının dün kabinesiyle yaptığı toplantıda kabul edildiğini açıklamıştı.Tusk, taslak anlaşmanın diğer AB üyeleri tarafından incelenmekte olduğunu ve üye ülkelerin bu hafta sonunda görüşlerini belirleyerek Avrupa Komisyonu'na bir siyasi deklarasyon hazırlaması için yetki vereceklerini söyledi.Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti.Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brexit Bakanlığı'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem" dedi.Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, "istifa nedenlerini" Başbakan Theresa May'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti."Öncelikle, anlaşmada yer alan Kuzey İrlanda ile ilgili düzenlemenin, Birleşik Krallık'ın bütünlüğüne gerçek bir tehdit olduğuna inanıyorum" diyen Raab, ikinci olarak da, Birleşik Krallık'ın ayrılmasına ilişkin olarak AB'ye "ucu açık veto yetkisi veren düzenlemeyi" destekleyemeyeceğini de vurguladı,Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.Theresa May, Çarşamba akşamı beş saat süren kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, AB'yle vardığı birlikten çıkış anlaşmasının müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söylemiş, "Kabinenin ortak kararı hükümetin çekilme anlaşması taslağına destek vermesi yönünde oldu" demişti. - İstanbul