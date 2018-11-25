AB Liderleri Brexit Zirvesi İçin Toplanıyor

25 Kasım 2018 Pazar 12:03



25 Kasım 2018 Pazar 12:03

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de toplanıyor.Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brexit gündemiyle Brüksel'de buluşuyor. Zirvede AB liderlerinin, İngiltere ile 17 ay boyunca müzakere edilen 585 sayfalık "ayrılık anlaşmasına" imza atması bekleniyor. Söz konusu anlaşma, finansal konular, vatandaşlık hakları, Kuzey İrlanda konusu ile geçiş aşamaları, güvenlik ve ticari ilişkileri kapsıyor.Öte yandan, İspanya ile yaşanan Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili sorunun dün çözüldüğü belirtildi. Anlaşmanın önünde önemli bir sorun olan Cebelitarık konusunda, İspanya yönetimi geri adım atarak "Uzlaşmaya varıldı" açıklaması yaptı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez konuya ilişkin açıklamasında taleplerinin AB tarafından kabul edildiğini ifade ederek, İngiltere'nin Cebelitarık'ın geleceği konusundaki kararları İspanya ile müzakere edeceğini belirtti.İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. - BRÜKSEL