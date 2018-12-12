AB Liderleri Brüksel'de Bir Araya Gelecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:29



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:29

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.İngiltere Başbakanı Theresa May, liderleri Brexit'e ilişkin ülkesinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Daha sonra May dışındaki 27 lider konuyu kendi aralarında ele alacak.Zirvede, liderlerin Brexit'te "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini de değerlendirmesi bekleniyor.Mali konular görüşülecekLiderler, Brexit'in yanı sıra AB'nin 2021-2027 bütçesini görüşecek. Bu kapsamda liderlerin sonbaharda bütçe konusunda anlaşmaya varması öngörülüyor.Son oturum olan Avro Zirvesi'nde bölgenin reform planı ele alınacak.Plan kapsamında, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) rolünü güçlendirme konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.Avro Bölgesi'nde banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonuna yönelik de değişiklikler görüşülecek.Söz konusu adımlarla Avrupa'da Bankacılık Birliğinin istikrar ve güveninin artırılması amaçlanıyor.Fransa ve Almanya'nın ortaya attığı AB bütçesinin bir parçası olarak Avro Bölgesi bütçesi kurulması fikri liderler tarafından ele alınacak.Liderlerin, Avrupa Parasal Birliğinin reformuna ilişkin görüşmeler yapması planlanıyor.Dış politikaAB liderlerinin dış politikada ana gündem maddesi ise Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz olacak.Bunun yanı sıra gelecek yıl yapılması planlanan AB-Arap Birliği Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar ele alınacak.Göç, bölgesel gelişmeler, terörizmle mücadele gibi konular da zirvenin diğer gündem maddelerini oluşturacak.