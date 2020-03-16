AB liderleri, video konferansla Kovid-19'u görüşecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin video konferansla toplantı yapacak.
16.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:38
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin video konferansla toplantı yapacak.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin liderleriyle yarın Kovid-19 gündemiyle video konferans üzerinden toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.
Michel, "koronavirüsün yayılmasının önlenmesi, yeterli tıbbi ekipmanın sağlanması, araştırmaların güçlendirilmesi ve ekonomik düşüşün sınırlandırılmasının" kilit önemde olduğunu bildirdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçmişti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin liderleriyle yarın Kovid-19 gündemiyle video konferans üzerinden toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.
Michel, "koronavirüsün yayılmasının önlenmesi, yeterli tıbbi ekipmanın sağlanması, araştırmaların güçlendirilmesi ve ekonomik düşüşün sınırlandırılmasının" kilit önemde olduğunu bildirdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Charles Michel, Avrupa Birliği, Twitter, Güncel
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