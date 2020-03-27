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AB liderlerinden Kovid-19 toplantısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere düzenlediği toplantı sürüyor.

27.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:15
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere düzenlediği toplantı sürüyor.
AB üyesi ülke liderlerinin yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantıda, müzakereler 6 saattir devam ediyor.
Toplantıda, Kovid-19'la mücadele üye ülke liderlerince ele alınıyor.
Liderler, virüsün yayılmasını sınırlandırmak, maske ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipman tedariki, aşı gibi tıbbi araştırmaları teşvikle Kovid-19'un sosyo ekonomik sonuçları hakkında görüşlerini paylaşıyor.
9 ülke, ortak bir borç enstrümanı kurulmasını talep ediyor
Toplantıda, yeni tip koronavirüsün neden olabileceği ekonomik sorunlarla mücadele ve salgın nedeniyle uygulanan politikaların finansmanı için borçlanma mekanizması kurulması gibi başlıklar değerlendiriliyor.
Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 9 ülke, sağlık sistemlerine gerekli yatırımları yapmak ve ekonomilerini korumak için piyasalardan fon toplamak üzere çıkarılacak ortak bir borç enstrümanı kurulmasını talep ediyor.
Almanya, Hollanda gibi bazı ülkeler ise söz konusu ortak borçlanma mekanizmasına karşı tutum sergiliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
AB liderlerinden Kovid-19 toplantısı

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Güncel

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AB liderlerinden Kovid-19 toplantısı

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