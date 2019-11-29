AB liderlerinden veda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk veda etti.

Tusk, AB Konseyi binasında düzenlenen törenle görevini, eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

Michel ve Tusk, birbirlerine "samimi biçimde" sarılarak başarı dileklerine bulundu.

Öte yandan, Juncker de görevini Ursula von der Leyen'e devretmeden önceki son basın toplantısını düzenledi.

Juncker'in, "Gazetecilere teşekkür etmeyeceğim çünkü gazetecilerle siyaset yapıcıları arasında böyle bir ilişkiyi doğru bulmuyorum. Gazeteciler, dostlarımız değiller, köle de değiller." sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.

Juncker, sözlerini, "Basın toplantısını bitiriyorum çünkü acıktım." diyerek noktaladı.

Kaynak: AA