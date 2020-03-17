AB liderlerinden video konferanslı koronavirüs toplantısı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, video konferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenledi.
17.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:14
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, video konferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenledi. Brüksel 'de düzenlenen toplantıya AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık etti.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :AB liderlerinden video konferanslı koronavirüs toplantısı
Etiketler : Avrupa Birliği, Charles Michel, Brüksel, Güncel
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