AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri

Başbakanı(AB) Komisyon Başkan adayının belirlenmesi konusunda henüz tam bir fikir birliğine varamadıklarını ancak bir imkan olabileceğini söyledi.Başbakan Merkel,'deki AB Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, AB'nin yeni yönetiminin belirlenmesi konusunda bir imkan olabileceğine işaret ederek, "Bunun karmaşık olduğunu düşünüyorum ancak iyi niyetle bu çözülebilir." ifadesini kullandı.Merkel henüz hiçbir adayın çoğunluğa sahip olmadığını da belirterek, "Yarın neyin değişeceğini bilseydik bugün devam edebilirdik. Biz sadece ara vermeye ve belki yeni anlayışlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz." dedi.Gelecek 5 yıl hep beraber çalışmak istediklerini dile getiren Merkel, bu konuda ortak bir yol bulunabileceğine inandığını kaydetti.Sürece iyimser yaklaştığını dile getiren Alman Şansölye, gelecekte aday belirleme sürecinin bir gün fazla uzayıp uzamadığının konuşulmayacağını sözlerine ekledi.Brüksel'deki zirvede AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP),(ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler müzakere ediliyor.