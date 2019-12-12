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AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride

Çevreci örgüt Greenpeace, Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiği gün Brüksel'de, AB liderlerine seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı. Yeni Europa Binası'na tırmanan 28 eylemci, binaya arka fonu alevlerden oluşan, üzerindeyse "İklim için acil durum" yazılı pankart astı.

12.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:46AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride
Çevreci örgüt , Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiği gün 'de, liderlere seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı.

Zirvenin yapıldığı Yeni Europa Binası'na tırmanan 28 eylemci, binaya arka fonu alevlerden oluşan, üzerindeyse "İklim için acil durum" yazılı pankart astı. O esnada binayı çevreleyen 30'un üzerinde Greenpeace üyesi de acil durumlar için kullanılan siren çaldı. Aktivistler yaklaşık 7 dilde açtığı, birinde "Çözümü erteleyenler binanın içinde" yazılı küçük pankartlarla da siyasetçilere tepki gösterdi.
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Avrupa Birliği, Greenpeace, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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