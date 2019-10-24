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AB mahkemesi Fransa'da havayı kirli buldu

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da 2010 yılından beri hava kirlilik oranlarının yasal sınırları aştığına karar verdi.

24.10.2019 12:32AB mahkemesi Fransa'da havayı kirli buldu
Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da 2010 yılından beri hava kirlilik oranlarının yasal sınırları aştığına karar verdi.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da hava kirliliği hakkındaki davayı karara bağladı.
Mahkeme, Fransa'da 2010 yılından beri yapılan ölçümlerde nitrojen dioksit değerlerinin yasal sınırların üzerinde olduğuna hükmetti.
Fransa'nın AB yönetmeliklerinde belirlenen nitrojen dioksit sınır değerlerini yakalamak için uygun ve etkili önlemler almadığı belirtilen kararda, "Fransa, 1 Ocak 2010'dan beri sistemli ve ısrarlı biçimde nitrojen dioksit için belirlenen yıllık sınır değerini aştı." ifadesi kullanıldı.
Avrupa şehirlerindeki kirlik ölçüm istasyonları kükürt, azot, kurşun, nitrojen dioksit ve karbonmonoksit gibi maddelerin ölçümünü yapıyor. Ölçümler sonucu elde edilen değerlerin AB mevzuatlarındaki sınırları aşmaması gerekiyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Fransa, Ekonomi

Kaynak: AA

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