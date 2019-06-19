19.06.2019 12:52
Haberler» Ekonomi» Haber

AB mahkemesinden "Adidas" kararı

AB mahkemesinden "Adidas" kararı

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli spor giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın logosu hakkındaki davayı karara bağladı.
Mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.
Adidas, söz konusu logosunu 2014 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka olarak kayıt ettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016 yılında söz konusu marka kararını iptal ettirmişti. Adidas, iptal kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.
Kaynak: AA
Lüksemburg, Avrupa Birliği, Adidas, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
13:47 İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği süreyi uzatmayacak
13:45 Turhan: "Kocaeli'yi uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük" - KOCAELİ
13:42 Hakerman, ihracat yelpazesini genişletiyor
13:42 Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik
13:42 Kamuda değişim ve dijital dönüşüme katkı
13:41 Borsa ilk yarıda düştü
13:37 Yerli 5G altyapısıyla ilk iletişim gerçekleştirildi