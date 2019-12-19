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AB mahkemesinden Airbnb kararı

Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.

19.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30 AB mahkemesinden Airbnb kararı
Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve 'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız turizm ve otelcilik derneğinin Airbnb'ye karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, Aribnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik uygulanan katı kurallara tabi olmadığına karar verdi.
Fransa'daki oteller, Airbnb platformunun sektörde haksız biçimde rekabet ettiğini ve ülkenin kat mülkiyeti kanununa aykırı davrandığını iddia etmişti.

Avrupa Birliği, Fransa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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