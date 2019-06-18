18.06.2019 12:04
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AB, Almanya'nın otoban ücreti kararını hukuka aykırı buldu

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın otoyollarını kullanan araçlara ücret karşılığında bandrol alma şartı getirmesini Avrupa Birliği hukukuna aykırı buldu.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB)en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın otoyollarını kullanan araçlara bandrol alma şartı getirmesine karşı Avusturya'nın açtığı davayı karara bağladı.Kararda, "Almanya'nın federal yollarını kullanan binek otomobillere bandrol uygulaması AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

AYRIMCILIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Uygulamayla, Almanya'da kayıtlı araç sahiplerinin ödedikleri bandrol ücretlerini vergi iadesi olarak talep edebilecekleri anımsatılan kararda, söz konusu ücretin sadece diğer AB üyesi ülkelerde kayıtlı araçlara uygulanacak olmasının "ayrımcılık" olduğuna dikkat çekildi.

UYGULAMANIN İÇERİĞİ

Almanya'da yasalaştırılmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan uygulamayla, ülkede kayıtlı araçlardan yıllık 130 euroluk otoyol kullanım ücreti alınacaktı. Almanya'daki araç sahipleri söz konusu ücreti vergilerinden düşebilecekti. Ancak, AB üyesi diğer ülkelerde kayıtlı araçlar Alman otoyollarını alacakları geçici bandrollerle kullanabilecek ve vergi iadesi alamayacaktı.

AB, Almanya'nın otoban ücreti kararını hukuka aykırı buldu
Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Almanya, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel

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