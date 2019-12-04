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AB mahkemesinden "balzamik sirke" kararı

Avrupa Adalet Divanı, İtalya'nın Modena bölgesinde üretilmeyen sirkelerin de "balzamik" olarak adlandırılabileceğine hükmetti.

04.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:38AB mahkemesinden
Avrupa Adalet Divanı, 'nın Modena bölgesinde üretilmeyen sirkelerin de "balzamik" olarak adlandırılabileceğine hükmetti.
Merkezi 'ta bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, balzamik sirke adının kullanımına ilişkin davayı karara bağladı.
Kararda, "Aceto Balsamico di Modena" ürününün 2009 yılından beri koruma altına alınmış menşe adı olduğu anımsatıldı ve buna göre aceto-sirke veya balsamico-balzamik kelimeleri coğrafi konum içermediği için kullanılabilecek.
Almanya'da faaliyet gösteren Balema isimli bir şirket ürettiği sirkelerde "balsamik" ifadesini kullanıyordu.
İtalya'nın Modena bölgesindeki sirke üreticileri, Balema firmasının ürünlerinden balzamik ifadesini çıkarmasını talep etmişti.
Bu durumun ardından Balema şirketi hukuki süreç başlatmıştı.

Avrupa Birliği, Lüksemburg, İtalya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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