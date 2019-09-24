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Avrupa Birliği mahkemesinden Starbucks'a kesilen cezaya iptal kararı

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik 30 milyon euroluk vergi cezasının iptaline karar verdi.

24.09.2019 12:16

Avrupa Birliği, Starbucks, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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