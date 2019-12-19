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AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı

Avrupa Adalet Divanı, uçakta dökülen sıcak kahvenin verdiği zarardan hava yolu şirketinin sorumlu olduğuna hükmetti.

19.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:26 AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı
Avrupa Adalet Divanı, uçakta dökülen sıcak kahvenin verdiği zarardan hava yolu şirketinin sorumlu olduğuna hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, hava yolu şirketi Niki Luftfahrt'a açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, uçaklarda meydana gelebilecek kazalardan hava yolu şirketlerinin sorumlu olduğuna karar verdi.
Kararda, uçaklardaki katlanabilir masadan bilinmeyen bir nedenle devrilerek bir yolcunun yanmasına neden olan sıcak kahvenin hava yolu şirketinin sorumluluğunda olduğu belirtildi.
Mahkeme, söz konusu durumun bir başka yolcu veya üçüncü taraf nedeniyle ortaya çıktığının kanıtlanması halinde ise şirketin sorumlu olmayabileceğini ifade etti.
Dava, İspanya'dan Avusturya'ya gerçekleştirilen uçuş sırasında bir yolcunun masasındaki kahvenin bilinmeyen bir nedenle devrilmesi ve yanındaki küçük kızı yakması nedeniyle açılmıştı.

Avrupa Birliği, Avusturya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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