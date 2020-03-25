AB maliye bakanları koronavirüse karşı ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı
Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.
25.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:17
Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.
Bakanlar iki saat boyunca video konferans aracılığı ile konuyu tartıştı ancak görüş ayrılıklarından dolayı toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayımlayamadı.
Bakanlar iki saat boyunca video konferans aracılığı ile konuyu tartıştı ancak görüş ayrılıklarından dolayı toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayımlayamadı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, Dünya