09.07.2019 15:59
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AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek

AB maliye bakanlarından Lagarde

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde'a destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde'a destek verdi.
AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.
AB Konseyi, maliye bakanlarının Lagarde'ın ECB başkan adaylığına destek verdiklerini açıkladı.
Lagarde'ın atanmasında ECB Yönetim Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görüşlerin alınacağı danışma sürecine geçildiği belirtilen açıklamada, AB Konseyi'nin, ECB başkan atamasını ekim ayında gerçekleştireceği kaydedildi.
AB üyesi ülke liderleri, geçen hafta, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine Lagarde'ın getirilmesi konusunda uzlaşmıştı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB Başkanı olarak atanınca bu görevi de üstlenen ilk kadın olacak.
Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde, daha önce Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmıştı.
Kaynak: AA
Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

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