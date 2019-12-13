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AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde "oyun alanını eşitlemek" önceliğimiz

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ve iş ve ekonomi dünyasında istikrar için tarafların "çok çalışacaklarını" umduğunu söyledi.

13.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:12AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde
– Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ve iş ve dünyasında istikrar için tarafların "çok çalışacaklarını" umduğunu söyledi.

Michel, ticaret görüşmelerinden Brüksel'in önceliğinin "oyun alanının eşitlenmesi"ni garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.Seçimler konusunda Boris Johnson'ı tebrik eden Michel, Tiwitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın "bir an önce" yapılmasını beklediğini belirtti.


- İstanbul

Charles Michel, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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