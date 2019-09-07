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AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn'dan Türkiye'ye Canan Kaftancıoğlu tepkisi

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını sert sözlerle eleştirdi

07.09.2019 20:30 AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn'dan Türkiye'ye Canan Kaftancıoğlu tepkisi
Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından 'Türkiye'den kötü haber' başlığıyla bir ileti ileti paylaşan Hahn, "Bir politikacının ifadelerinin ki hatta hakarete yol açmış olsa bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer." ifadelerini kullandı.
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Canan Kaftancıoğlu, Avrupa Birliği, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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