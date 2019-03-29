AB'nin Görev Vermesi Beklenen Ünlü Rumen Savcı Hakkında Ülkesinde Soruşturma Açıldı

Avrupa Birliği ülkelerinde finans alanındaki yolsuzluklarla ilgili mücadeleyi tek elden yürütmesi planlanan ve 2020'de faaliyete başlaması tasarlanan Avrupa Kamu Savcılığı'na başsavcı olarak atanması beklenen Romanyalı ünlü savcı Laura Codruta Kövesi hakkında ülkesinde soruşturma açıldı.Laura Codruta Kövesi, Romanya hükümeti tarafından "görevini kötüye kullanmak", "yetkilerini aşmak" ve "yolsuzluklara karışmak"la suçlanıyor.Geçmişte Romanya Yolsuzluklarla Mücadele Kurumu (DNA) Başsavcısı olan Kövesi, ülkesinde pek çok yolsuzluğu soruşturduktan sonra görevden alınmıştı.Tüm yetkileri de elinden alınan Kövesi'ye, hakkında başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar "basına açıklama yapma ve yurtdışına çıkma yasağı" getirildi.Kövesi, basına hakkındaki iddiaları tam olarak bilmediğini ancak kendisinin yolsuzluklarla mücadele kapsamında bir zamanlar kovuşturduğu kesimler tarafından itibarsızlaştırılmak istendiğini söyledi. AB yetkilileri rahatsızÜnlü savcıya göre bu gelişmelerin gerisinde, kendisinin AB nezdinde yolsuzluklarla ilgili soruşturma yapma yetkisine sahip başsavcılık görevine atanmasının engellenmek istenmesi yatıyor.AB Dönem Başkanı olan Romanya hükümeti tarafından alınan karar, Brüksel ve Bükreş arasında gerginliğe yol açtı.Ülkesinde yolsuzluklara karşı pek çok başarılı operasyona imza atan ve bunun ardından AB çapında çok önemli bir göreve getirilmesi beklenen bir hukukçunun çok da net olmayan iddialarla soruşturma kapsamına alınması AB yetkililerini de rahatsız ediyor.Kövesi tarafından soruşturulan yolsuzluk dosyaları Romanya'da bazı siyasilere kadar uzanan mali skandalların ortaya çıkmasına neden olmuştu.Siyasilerin, özellikle AB fonları tarafından Romanya'ya ödenen milyonlarca euroluk kaynakları zimmetlerine geçirdikleri iddialarının mahkemelere yansımasının ardından Kövesi görevinden alınmıştı.