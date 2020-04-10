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AB'nin Kovid-19 kurtarma paketi İspanya'yı tatmin etmedi

İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde anlaştığı 540 milyar avroluk kurtarma paketini tatmin edici bulmadı.

10.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:04
AB'nin Kovid-19 kurtarma paketi İspanya'yı tatmin etmedi
İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde anlaştığı 540 milyar avroluk kurtarma paketini tatmin edici bulmadı.
Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakının lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias, AB maliye bakanlarının üzerinde anlaştığı kurtarma paketiyle ilgili olarak "yetersiz bir ilerleme" açıklamasında bulundu.
İspanyol resmi televizyonu TVE'ye konuşan İglesias, "AB iyi bir yönde olsa da bu krizden tüm AB vatandaşlarının birlik içinde çıkması için elindeki tüm araçları kullanarak dayanışma göstermelidir. 2008'deki ekonomik krizden çıkmak için aldığı kararların tersine, şimdi aileleri kurtarmalıdır. Bu tür bir acil durumdan sadece dayanışma ile çıkabiliriz." dedi.
Hükümetteki diğer bir Başbakan Yardımcısı olan, Ekonomik İşler ve Dijital Transformasyon Bakanı Nadia Calvino da "koronabono" olarak adlandırılan, ortak bir borç enstrümanı çıkarılması yönündeki İspanya ve İtalya'nın AB'deki öncelikli taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Calvino, AB'den taleplerinin "salgına karşı mücadelenin masraflarını karşılayacak, ekonomiye verdiği zararı telafi edecek bir ortak finansman mekanizması" olduğunun altını çizdi.
Calvino ayrıca, AB ülkelerinin maliye makanlarının "çok gergin" süren bir toplantı sonrasında üzerinde anlaştığı kurtarma paketinin, "Kovid-19'a karşı savaşan devletler, şirketler ve işçiler için iyi bir anlaşma olduğunu" ifade etti.
AB ülkeleri maliye bakanlarının dün video konferans ile yaptıkları toplantı sonrasında, Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, İspanya, Güncel
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