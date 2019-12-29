Haberler » Dünya » AB'nin otomotiv ithalatının 5'te biri Türkiye'den; otomotiv Avrupa ile en büyük ticaret sektörü - Haberler

AB'nin otomotiv ithalatının 5'te biri Türkiye'den; otomotiv Avrupa ile en büyük ticaret sektörü

Türkiye’nin 'yerli ve milli' otomobili görücüye çıkarken uluslararası bir çok otomobil firması Türkiye’de üretim yapıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal ettiği 5 otomobilden birisi Türkiye’den gidiyor. Otomotiv; Türkiye ile AB arasındaki en büyük ticaret sektörü konumunda.

29.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:45 AB'nin otomotiv ithalatının 5'te biri Türkiye'den; otomotiv Avrupa ile en büyük ticaret sektörü
'nin 'yerli ve milli' otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı. Uluslararası bir çok otomobil firması Türkiye'de üretim yapıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal ettiği 5 otomobilden birisi Türkiye'den gidiyor. Otomotiv; Türkiye ile AB arasındaki en büyük ticaret sektörü konumunda.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre 2018 yılında 28 AB ülkesinin otomobil ithalatına bakıldığında ilk sırada yüzde 21 ile Japonya geliyor. İkinci sırada ise yüzde 19 ile Türkiye var. Bu da AB'nin ithal ettiği 5 araçtan 1'inin Türkiye'den gittiğini gösteriyor. Türkiye 2016 yılında bu alanda ilk sırada yer almıştı.Bu veriler otomotiv firmasının ülkesini değil; araçların hangi ülkede üretildiğini gösteriyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:07   HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Batman'da - Haberler
16:02   Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi - Haberler
16:01   BBP Genel Başkanı Destici: "Libya tezkeresine evet diyeceğiz" - Haberler
16:00   Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı - Haberler
15:55   Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
15:42   Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi - Haberler
15:34   İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Haberler
15:24   Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu - Haberler
15:08   Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
14:01   76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü - Haberler
29.12.2019 16:33:13