03.07.2019 13:52
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AB'nin sınırları değişiyor mu? Balkan Zirvesi'nde gündem genişleme

AB

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye olma sürecini hızlandırmak amacıyla 2014 yılında Berlin Süreci adı altında başlatılan AB-Batı Balkan Zirvesi bu yıl Polonya'nın Proznan şehrinde gerçekleşecek.

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma sürecini hızlandırmak amacıyla 2014 yılında Berlin Süreci adı altında başlatılan AB-Batı Balkan Zirvesi bu yıl Polonya'nın Proznan şehrinde gerçekleşecek. Merkel hükümetinin dış politika açısından en önemli girişimlerinden biri olan ve 4-5 Temmuz tarihlerinde altıncı kez düzenlenecek olan zirveye AB devlet ve hükümet başkanları, Avrupalı yetkililer, dışişleri, iç işleri, maliye bakanları ayrıca finans kurumları yetkilileri ve sivil toplum örgütleri katılacak. Zirvenin yanı sıra iş insanlarını ve sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir araya getiren iş forumu da yapılacak.

Hangi konular tartışılacak ?

Almanya'nın inisyatifi ile geliştirilen 'Berlin Süreci' bazı AB ülkeleri ile Batı Balkan ülkelerinin tamamı arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor. Zirvede 'genişleme' öncesinde bölgede ekonominin canlandırılması, sivil toplum örgütleri ile bağlantıların güçlendirilmesi, kültürel faaliyetlere ve gençlere odaklanılması ve güvenlik konuları tartışılacak.
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Kaynak: Euronews.com
Avrupa Birliği, Polonya, Berlin, Dünya

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